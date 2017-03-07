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У центрі Одеси підірвали автомобіль екс-депутата

Постраждалих немає
У центрі Одеси на Маразліївській вулиці підірвали автомобіль Toyota Camry, який стояв на парковці.
У центрі Одеси підірвали автомобіль екс-депутата Фото: 048.ua

Місцеве видання 048.ua повідомляє, що виклик до Приморського відділу поліції надійшов уночі 2 липня о 03:34. Від вибухової хвилі потріскало і розбилося скло в будинку навпроти - Палаці студентів. За даними видання, автомобіль належить колишньому одеському депутатові.

На місце події негайно виїхали експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Під час обстеження встановлено, що вибух автомобіля походить від радіокерованого саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі. З місця події вилучено всі необхідні фрагменти, їх спрямовано на відповідні експертизи.

На місці вибуху в асфальті залишилася вирва.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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03 07 2017 13:30
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