У центрі Одеси підірвали автомобіль екс-депутата

У центрі Одеси на Маразліївській вулиці підірвали автомобіль Toyota Camry, який стояв на парковці.

Місцеве видання 048.ua повідомляє, що виклик до Приморського відділу поліції надійшов уночі 2 липня о 03:34. Від вибухової хвилі потріскало і розбилося скло в будинку навпроти - Палаці студентів. За даними видання, автомобіль належить колишньому одеському депутатові.

На місце події негайно виїхали експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Під час обстеження встановлено, що вибух автомобіля походить від радіокерованого саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі. З місця події вилучено всі необхідні фрагменти, їх спрямовано на відповідні експертизи.

На місці вибуху в асфальті залишилася вирва.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Києві у п'ятницю, 30 червня, поховали загиблого співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала.

У вівторок уранці на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська у Києві він загинув внаслідок вибуху авто.