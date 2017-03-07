У центрі Одеси підірвали автомобіль екс-депутата
Місцеве видання 048.ua повідомляє, що виклик до Приморського відділу поліції надійшов уночі 2 липня о 03:34. Від вибухової хвилі потріскало і розбилося скло в будинку навпроти - Палаці студентів. За даними видання, автомобіль належить колишньому одеському депутатові.
На місце події негайно виїхали експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Під час обстеження встановлено, що вибух автомобіля походить від радіокерованого саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі. З місця події вилучено всі необхідні фрагменти, їх спрямовано на відповідні експертизи.
На місці вибуху в асфальті залишилася вирва.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Києві у п'ятницю, 30 червня, поховали загиблого співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала.
У вівторок уранці на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська у Києві він загинув внаслідок вибуху авто.
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