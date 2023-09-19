Вперше за два місяці з Чорноморська вийшло судно із зерном – Reuters

Вперше з моменту виходу росії з “зернової угоди” з порту Чорноморськ вийшло вантажне судно із зерном.

Про це повідомляє Reuters.

16 вересня до порту прибули суховантажі Resilient Africa та Aroyat. Після завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці вони мають вирушити до Африки та Азії.

За словами віцепрем’єра Олександра Кубракова, Resilient Africa з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ. Воно вже рухається у напрямку Босфору.