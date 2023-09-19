Вперше за два місяці з Чорноморська вийшло судно із зерном – Reuters
19 вересня 2023, 12:45
Джерело: agroprovision
У серпні Україна оголошувала про створення “гуманітарного коридору” в Чорному морі для звільнення суден, які застрягли в портах після російського вторгнення.
Вперше з моменту виходу росії з “зернової угоди” з порту Чорноморськ вийшло вантажне судно із зерном.
Про це повідомляє Reuters.
16 вересня до порту прибули суховантажі Resilient Africa та Aroyat. Після завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці вони мають вирушити до Африки та Азії.
За словами віцепрем’єра Олександра Кубракова, Resilient Africa з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ. Воно вже рухається у напрямку Босфору.
“Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту”, — написав він у Facebook.