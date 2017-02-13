CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці Одеської області ліквідували злочинну схему доставки наркотиків і заборонених предметів на територію слідчого ізолятора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині поліцейський конвой попався на постачанні наркотиків ув'язненим
Конвой за гроші приносив ув'язненим наркотики, мобільні телефони та інше
Фото: mvs.gov.ua
13 лютого затримано поліцейські зі складу конвою при перевезенні цілого набору наркотиків і психотропних речовин: героїну, амфетаміну та метадону.
Як повідомляє прес-служба прокуратури області, слідство встановило причетність ряду працівників конвойної служби поліції, які налагодили канал постачання в Одеський СІЗО наркотичних засобів на замовлення ув'язнених.
Фактично поліцейські виступали наркокур'єрами. Крім того, за окрему доплату конвоїри проносили на територію режимного об'єкта мобільні телефони та інші засоби, заборонені для ув'язнених.
Як інформував iPress.ua, раніше поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків.
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