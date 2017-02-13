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На Одещині поліцейський конвой попався на постачанні наркотиків ув'язненим

Конвой за гроші приносив ув'язненим наркотики, мобільні телефони та інше
Правоохоронці Одеської області ліквідували злочинну схему доставки наркотиків і заборонених предметів на територію слідчого ізолятора.
На Одещині поліцейський конвой попався на постачанні наркотиків ув Фото: mvs.gov.ua

13 лютого затримано поліцейські зі складу конвою при перевезенні цілого набору наркотиків і психотропних речовин: героїну, амфетаміну та метадону.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, слідство встановило причетність ряду працівників конвойної служби поліції, які налагодили канал постачання в Одеський СІЗО наркотичних засобів на замовлення ув'язнених.

Фактично поліцейські виступали наркокур'єрами. Крім того, за окрему доплату конвоїри проносили на територію режимного об'єкта мобільні телефони та інші засоби, заборонені для ув'язнених.

Як інформував iPress.ua, раніше поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків.

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13 02 2017 22:54
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