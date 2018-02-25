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На Одещині збираються відключити ціле місто від газу через борги

Заборгованість міста Теплодар становить понад 4 млн грн
ПАТ "Одесагаз" надіслало попередження про те, що відключить газопостачання місту Теплодар.
На Одещині збираються відключити ціле місто від газу через борги Фото: gettyimages.com

"У зв'язку зі значним боргом споживачів м. Теплодар за опалення в розмірі 4,3 млн. гривень станом на 22 лютого, наше підприємство не має можливості своєчасно і в повному обсязі сплачувати за природний газ", - повідомляє КП "Одеська ТЕЦ-2" на сайті Теплодарської міськради.

Мешканців міста просять погасити борги. Інакше із середи 28 лютого в місті відключать подачу газу.

Нагадаємо, що у Харкові через прориви тепломережі з 24 на 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста.

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25 02 2018 17:20
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