На Одещині збираються відключити ціле місто від газу через борги

ПАТ "Одесагаз" надіслало попередження про те, що відключить газопостачання місту Теплодар.

"У зв'язку зі значним боргом споживачів м. Теплодар за опалення в розмірі 4,3 млн. гривень станом на 22 лютого, наше підприємство не має можливості своєчасно і в повному обсязі сплачувати за природний газ", - повідомляє КП "Одеська ТЕЦ-2" на сайті Теплодарської міськради.

Мешканців міста просять погасити борги. Інакше із середи 28 лютого в місті відключать подачу газу.

Нагадаємо, що у Харкові через прориви тепломережі з 24 на 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста.