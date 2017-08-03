На Одещині з'явиться ракетний полігон
"Голова Одеської ОДА провів нараду з розгляду питання про розміщення державного полігону з випробування озброєння та військової техніки в районі населеного пункту Тузли Татарбунарського району. Нарада проходила без преси у зв'язку з тим, що питання, які розглядалися, є військовою таємницею", - повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на результати наради голови ОДА Максима Степанова з представниками відповідних відомств і підрозділів.
За словами Степанова, сторонам вдалося прийти до компромісу - знайдений механізм, який влаштував усіх.
"Ми розуміємо, що у важкі часи, які переживає наша країна, нам усім потрібна боєздатна армія. Тому полігон, на якому будуть проходити випробування української ракетної техніки, зараз для нас є необхідністю. Раніше ці випробування проходили в Криму, але зараз, коли півострів окупований, є умови для того, щоб наша армія проводила їх тут, в Одеській області", - сказав голова ОДА.
Відзначається, що в Татарбунарському районі знаходиться заповідник національного значення "Тузлівські лимани".
"Також нам важливо зберегти унікальні землі Одеської області, такі як "Тузлівські лимани". Жодного полігону в заповіднику не буде і не може бути. Полігон буде розташований в іншому місці, в Татарбунарському районі, там, де він не буде загрожувати екології регіону", - запевнив Степанов.
Він також підкреслив, що з жителями населених пунктів, які проживають поблизу військового полігону, де будуть проходити випробування, проведуть роз'яснювальну роботу.
Нагадаємо, у грудні минулого року повітряні сили Збройних Сил України успішно завершили навчальні ракетні випробування на півдні.
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