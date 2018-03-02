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На окупованій частині Донбасу бойовики обстріляли патруль ОБСЄ

Патрульні ОБСЄ нарахували п'ять вибухів і 11 пострілів з БМП
Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на непідконтрольній Україні території Донецької області
На окупованій частині Донбасу бойовики обстріляли патруль ОБСЄ фото: krymsos.com

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової комісії в суботу, 3 лютого.

Інцидент стався о 13:00 2 лютого на захід від селища Ясинувата, приблизно за 2 км від лінії розмежування. Два броньовані автомобілі з шістьма співробітниками ОБСЄ перебували на покинутій заправній станції, коли почався обстріл.

Патрульні ОБСЄ нарахували п'ять вибухів і 11 пострілів з БМП, а також 34 черги і постріли з великокаліберного пулемента і стрілецької зброї. Стріляли з західного напрямку.

Потім співробітники ОБСЄ, які стояли між броньованими машинами, почули, як над їхніми головами зі свистом пролетіли три кулі. Одна з куль влучила в 10-15 метрах від них.

Повідомляється, що патрулю СММ ОБСЄ вдалося покинути місце обстрілу і повернутися на базу в Донецьк.

Нагадаємо, у січні Сполучені Штати звинуватили Росію в тому, що вона продовжує залякувати та перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі виконувати свої обов'язки.

Раніше в окупованій терористами "ДНР" Макіївці Донецької області чоловік пошкодив автомобіль спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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03 02 2018 11:20
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