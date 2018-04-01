CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 3 січня, в окупованій терористами "ДНР" Макіївці Донецької області чоловік пошкодив автомобіль спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованій Макіївці п'яний бойовик пошкодив автомобіль ОБСЄ
Автомобілю СММ ОБСЄ нанесені незначні ушкодження
Фото: з вільних джерел
Як говориться в звіті СММ ОБСЄ, агресивно налаштований чоловік спочатку підійшов до спостерігачів, а потім ударив ногою по пластикових радіаторних гратах автомобіля СММ, що стояв в 10-15 м від їх позиції. Автомобілю нанесені незначні ушкодження.
За інформацією спостерігачів Місії, чоловік перебував в стані сп'яніння і стверджував, що є "членом ДНР".
Нагадаємо, що бойовики "ДНР" заборонили спостерігачам місії ОБСЄ розмовляти з місцевими жителями в окупованій Горлівці.
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04 01 2018 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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