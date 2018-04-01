В окупованій Макіївці п'яний бойовик пошкодив автомобіль ОБСЄ

У середу, 3 січня, в окупованій терористами "ДНР" Макіївці Донецької області чоловік пошкодив автомобіль спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як говориться в звіті СММ ОБСЄ, агресивно налаштований чоловік спочатку підійшов до спостерігачів, а потім ударив ногою по пластикових радіаторних гратах автомобіля СММ, що стояв в 10-15 м від їх позиції. Автомобілю нанесені незначні ушкодження.

За інформацією спостерігачів Місії, чоловік перебував в стані сп'яніння і стверджував, що є "членом ДНР".

Нагадаємо, що бойовики "ДНР" заборонили спостерігачам місії ОБСЄ розмовляти з місцевими жителями в окупованій Горлівці.

Раніше ОБСЄ за вихідні зафіксувала 361 вибух на Донбасі.