На похоронах у Львові побилися військові і прихильники язичницьких звичаїв, – ВІДЕО

На Личаківському кладовищі у Львові близько ста осіб в чорних футболках намагалися перешкодити похованню військовослужбовця за християнськими традиціями.

Про це повідомив колишній директор кладовища Ігор Гавришкевич.

"В їх розмові було чути про язичниство, про рунвіру та офіційно у мікрофон про те як ховали вікінгів з мечем і сокирою, про нібито заповіт загиблого поховати його за їхнім звичаєм, бо він був їх другом. Один "чорномайочник" таки поклав сокиру в труну і нагадав про традицію спалення", – розповів Гавришкевич.

За його словами, чоловіки також почали нецензурно висловлюватися щодо священика, коли той попросив їх не перешкоджати похорону.

Після конфлікту мати загиблого погодилася, щоб його поховали з сокирою у труні.