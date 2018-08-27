CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Личаківському кладовищі у Львові близько ста осіб в чорних футболках намагалися перешкодити похованню військовослужбовця за християнськими традиціями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На похоронах у Львові побилися військові і прихильники язичницьких звичаїв, – ВІДЕО
Похорон військового у Львові завершився бійкою
Фото: facebook.com/igor.gavryshkevych
Про це повідомив колишній директор кладовища Ігор Гавришкевич.
"В їх розмові було чути про язичниство, про рунвіру та офіційно у мікрофон про те як ховали вікінгів з мечем і сокирою, про нібито заповіт загиблого поховати його за їхнім звичаєм, бо він був їх другом. Один "чорномайочник" таки поклав сокиру в труну і нагадав про традицію спалення", – розповів Гавришкевич.
За його словами, чоловіки також почали нецензурно висловлюватися щодо священика, коли той попросив їх не перешкоджати похорону.
Після конфлікту мати загиблого погодилася, щоб його поховали з сокирою у труні.
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