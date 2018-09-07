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На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 мільйонів євро для безпеки українських доріг

Документ передбачає здійснення заходів, які спрямовані на зниження рівня смертності та травматизму
У рамках саміту Україна-ЄС Європейський інвестиційний банк та очільники українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг.
На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 мільйонів євро для безпеки українських доріг Фото: з вільних джерел

Угоду, яку підписали віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і віце-президент ЄІБ Вазіл Худак, дозволить отримати позику від ЄІБ у розмірі 75 мільйонів євро, пише "Радіо Свобода".

Проект дозволить покращити дорожню безпеку у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському.

Документ передбачає здійснення заходів, які спрямовані на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, підвищення комфорту пересування містом та інші заходи з метою усунення системних проблем у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні.

Додамо, що сьогодні в Брюсселі лідери України і Європейського союзу на саміті планують обговорити реалізацію Угоди про асоціацію, прогрес реформ в Україні та їх підтримку з боку ЄС, а також ситуацію на Донбасі.

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09 07 2018 14:57
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