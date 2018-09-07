На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 мільйонів євро для безпеки українських доріг
Угоду, яку підписали віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і віце-президент ЄІБ Вазіл Худак, дозволить отримати позику від ЄІБ у розмірі 75 мільйонів євро, пише "Радіо Свобода".
Проект дозволить покращити дорожню безпеку у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському.
Документ передбачає здійснення заходів, які спрямовані на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, підвищення комфорту пересування містом та інші заходи з метою усунення системних проблем у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні.
Додамо, що сьогодні в Брюсселі лідери України і Європейського союзу на саміті планують обговорити реалізацію Угоди про асоціацію, прогрес реформ в Україні та їх підтримку з боку ЄС, а також ситуацію на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"