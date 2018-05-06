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На Сіднейському фестивалі покажуть фільм про війну на Донбасі та україно-словацьку стрічку

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про Україну увійшов до програми Сіднейського кінофестивалю
Також австралійці зможуть побачити ще одну стрічку, яку українська аудиторія мала можливість оцінити минулого року. Йдеться про спільну українсько-словацьку роботу “Межа”.
На Сіднейському фестивалі покажуть фільм про війну на Донбасі та україно-словацьку стрічку Фото: Vivid Sydney/facebook.com

"Найкращі нові світові фільми, які ви, як правило, не знайдете у широкому прокаті, щороку приїжджають до Сіднея. Цього року фестиваль зібрав понад 200 стрічок", - заявили в оргкомітеті фестивалю.

Стрічка The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії, режисером якої є Саймон Леренґ Вілмонт, з’явилася у програмі фестивалю в Австралії після того, як здобула нагороду за найкращий дебют на фестивалі IDFA в Амстердамі. І хоча вона не увійшла до конкурсної програми Сіднейського фестивалю, організатори обрали її за новизну теми і незвичайний сюжет.

Фільм розповідає історію життя хлопчика та його бабусі у зоні бойових дій, що тривають на сході України. Олегові всього 10 років. Він і його улюблена бабуся, Олександра, живуть у невеликому, частково покинутому  селі на лінії розмежування російсько-українського збройного конфлікту.

“Режисер створив приголомшливий портрет вразливого дуету, який намагається вести нормальне життя в умовах війни”, - вважають організатори фестивалю, наголошуючи, що стрічка зображає фізичні та психологічні наслідки впливу воєнних дій на вразливу молоду душу.

Організатори відзначають зацікавленість новим східноєвропейським кіно з боку глядачів і сподіваються, що наступного року його представленість на фестивалі буде більшою.

Сіднейський кінофестиваль розпочинається 6 червня і триватиме 12 днів.

Нагадаємо, фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла" отримав одну з найпрестижніших європейських нагород - DIG Award 2018.

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05 06 2018 11:41
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