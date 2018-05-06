На Сіднейському фестивалі покажуть фільм про війну на Донбасі та україно-словацьку стрічку

Також австралійці зможуть побачити ще одну стрічку, яку українська аудиторія мала можливість оцінити минулого року. Йдеться про спільну українсько-словацьку роботу “Межа”.

"Найкращі нові світові фільми, які ви, як правило, не знайдете у широкому прокаті, щороку приїжджають до Сіднея. Цього року фестиваль зібрав понад 200 стрічок", - заявили в оргкомітеті фестивалю.

Стрічка The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії, режисером якої є Саймон Леренґ Вілмонт, з’явилася у програмі фестивалю в Австралії після того, як здобула нагороду за найкращий дебют на фестивалі IDFA в Амстердамі. І хоча вона не увійшла до конкурсної програми Сіднейського фестивалю, організатори обрали її за новизну теми і незвичайний сюжет.

Фільм розповідає історію життя хлопчика та його бабусі у зоні бойових дій, що тривають на сході України. Олегові всього 10 років. Він і його улюблена бабуся, Олександра, живуть у невеликому, частково покинутому селі на лінії розмежування російсько-українського збройного конфлікту.

“Режисер створив приголомшливий портрет вразливого дуету, який намагається вести нормальне життя в умовах війни”, - вважають організатори фестивалю, наголошуючи, що стрічка зображає фізичні та психологічні наслідки впливу воєнних дій на вразливу молоду душу.

Організатори відзначають зацікавленість новим східноєвропейським кіно з боку глядачів і сподіваються, що наступного року його представленість на фестивалі буде більшою.

Сіднейський кінофестиваль розпочинається 6 червня і триватиме 12 днів.

Нагадаємо, фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла" отримав одну з найпрестижніших європейських нагород - DIG Award 2018.