На свята цілодобово чергуватимуть сім тисяч рятувальників, - ДСНС
"У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", - повідомили у прес-службі ДСНС.
До 09:00 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.
"У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26", - додали у відомстві.
Також, у Києві у новорічну ніч метрополітен працюватиме на три години довше.
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