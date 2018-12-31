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На свята цілодобово чергуватимуть сім тисяч рятувальників, - ДСНС

Рятувальники будуть проводити посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей
На період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.
На свята цілодобово чергуватимуть сім тисяч рятувальників, - ДСНС Фото: mvs.gov.ua

"У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", -  повідомили у прес-службі ДСНС.

До 09:00 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

"У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26", - додали у відомстві.

Також, у Києві у новорічну ніч метрополітен працюватиме на три години довше.

 

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31 12 2018 09:28
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