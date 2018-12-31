На свята цілодобово чергуватимуть сім тисяч рятувальників, - ДСНС

Рятувальники будуть проводити посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей

На період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи.

"У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", - повідомили у прес-службі ДСНС.

До 09:00 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

"У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26", - додали у відомстві.

Також, у Києві у новорічну ніч метрополітен працюватиме на три години довше.