На Тернопільщині священик організував трансляцію молитов у Instagram, - ВІДЕО
"Якщо молода особа прокидається вранці і першим її кроком є відкриття Instagram, щоб глянути хто що там лайкнув і кинув новенького – я пропоную, по совісті, духовну альтернативу – почитай разом зі мною ранішню молитву в прямій трансляції і згодом в записі на 24 години. Це своєрідна допомога тим, хто прокинувся і забув змовити "Отче наш" і "Богородице Діво", адже одним з найперших ранкових дій має бути подячна молитва", – пояснив священик, інформує Zaxid.net.
На сторінці парафії УГКЦ Скали-Подільської у Facebook зазначається, що таку духовну опіку отець Василь надає "для його сучасних друзів і підписників Інстаграм-каналу", утім закликають долучатися до молитви також усіх охочих.
Наразі в Instagram у отця Василя Германюка 390 підписників.
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