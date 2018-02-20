На Тернопільщині священик організував трансляцію молитов у Instagram, - ВІДЕО

Священик парафії Української Греко-Католицької Церкви у Скалі-Подільській (селище міського типу Борщівського району Тернопільщини) отець Василь Германюк, у неділю і на свята організовує пряму трансляцію коротеньких молитов і благословення у Instagram.

"Якщо молода особа прокидається вранці і першим її кроком є відкриття Instagram, щоб глянути хто що там лайкнув і кинув новенького – я пропоную, по совісті, духовну альтернативу – почитай разом зі мною ранішню молитву в прямій трансляції і згодом в записі на 24 години. Це своєрідна допомога тим, хто прокинувся і забув змовити "Отче наш" і "Богородице Діво", адже одним з найперших ранкових дій має бути подячна молитва", – пояснив священик, інформує Zaxid.net.

На сторінці парафії УГКЦ Скали-Подільської у Facebook зазначається, що таку духовну опіку отець Василь надає "для його сучасних друзів і підписників Інстаграм-каналу", утім закликають долучатися до молитви також усіх охочих.

Наразі в Instagram у отця Василя Германюка 390 підписників.