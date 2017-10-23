В редакції "Ехо Москви" невідомий напав з ножем на ведучу
"Увірвався до радіостанції чоловік і вдарив ножем в горло ведучу радіостанції Тетяну Фельгенгауер. Він затриманий охороною і переданий поліції. За словом лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Однак їй поставили катетер і госпіталізували", - повідомляє сайт "Ехо Москви".
Перед цим двоє невідомих чоловіків прийшли до будівлі радіостанції і приснули з балончика газом в обличчя охоронцю.
Після цього вони піднялися ліфтом на 14 поверх, підійшли до робочого місця Фельгенгауер, вдарили її ножем та почали тікати.
Наразі одного з затриманих допитують у відділенні поліції.
Тетяна Фельгенгауер є ведучою та редакторкою радіостанції "Ехо Москви". Також вона працює для видання "Новая газета".
Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула.
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