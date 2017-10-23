В редакції "Ехо Москви" невідомий напав з ножем на ведучу

Наразі одного з затриманих допитують у відділенні поліції

На ведучу російської радіостанції "Ехо Москви" Тетяну Фельгенгауер скоєно напад у редакції.

"Увірвався до радіостанції чоловік і вдарив ножем в горло ведучу радіостанції Тетяну Фельгенгауер. Він затриманий охороною і переданий поліції. За словом лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Однак їй поставили катетер і госпіталізували", - повідомляє сайт "Ехо Москви".

Перед цим двоє невідомих чоловіків прийшли до будівлі радіостанції і приснули з балончика газом в обличчя охоронцю.

Після цього вони піднялися ліфтом на 14 поверх, підійшли до робочого місця Фельгенгауер, вдарили її ножем та почали тікати.

Наразі одного з затриманих допитують у відділенні поліції.

Тетяна Фельгенгауер є ведучою та редакторкою радіостанції "Ехо Москви". Також вона працює для видання "Новая газета".

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