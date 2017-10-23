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В редакції "Ехо Москви" невідомий напав з ножем на ведучу

Наразі одного з затриманих допитують у відділенні поліції
На ведучу російської радіостанції "Ехо Москви" Тетяну Фельгенгауер скоєно напад у редакції.
В редакції "Ехо Москви" невідомий напав з ножем на ведучу Фото: sobkor02.ru

"Увірвався до радіостанції чоловік і вдарив ножем в горло ведучу радіостанції Тетяну Фельгенгауер. Він затриманий охороною і переданий поліції. За словом лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Однак їй поставили катетер і госпіталізували", -  повідомляє сайт "Ехо Москви".

Перед цим двоє невідомих чоловіків прийшли до будівлі радіостанції і приснули з балончика газом в обличчя охоронцю.

Після цього вони піднялися ліфтом на 14 поверх, підійшли до робочого місця Фельгенгауер, вдарили її ножем та почали тікати. 

Наразі одного з затриманих допитують у відділенні поліції. 

Тетяна Фельгенгауер є ведучою та редакторкою радіостанції "Ехо Москви". Також вона працює для видання "Новая газета". 

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула.

 
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23 10 2017 13:42
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