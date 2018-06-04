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На Великдень чергуватимуть майже 22 тис. силовиків та 14 тис. рятувальників, - МВС

За даними МВС, найбільш численні великодні заходи відбудуться у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях
За порядком в Україні у великодню ніч стежитимуть 21,6 тис. правоохоронців.
На Великдень чергуватимуть майже 22 тис. силовиків та 14 тис. рятувальників, - МВС Фото: Апостроф / Олександр Гончаров

Очікується, що у святкових заходах візьмуть участь майже 9 млн українців.

"Усі підрозділи МВС, зокрема Нацполіція, Нацгвардія, Держслужба з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужба, повністю готові забезпечити правопорядок у містах та селах під час Великодня. У святкову ніч до охорони публічного порядку та безпеки громадян буде залучено 21,6 тис. правоохоронців. Серед них — тисяча військовослужбовців Національної гвардії", — повідомила прес-служба МВС з посиланням на інформацію заступника міністра Сергія Ярового.

Поліція, за його словами, вже перевірила майже 6,9 тис. культових споруд (ймовірно, храмів та церков, — ред.). За даними МВС, найбільш масові великодні заходи відбудуться у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Крім того, у період з 7 по 9 квітня для реагування на надзвичайні ситуації буде залучено близько 14 тис. рятувальників та 3,9 тис. одиниць спецтехніки.

Яровий зазначив, що вже триває підготовка до забезпечення безпеки впродовж поминальних днів, які відбудуться 15-17 квітня. Тоді чергуватимуть понад 14 тис. поліцейських і тисяча бійців Нацгвардії. Протягом поминальних днів, як очікується, у заходах візьмуть участь близько 4 млн осіб.

Нагадаємо, цьогоріч Великдень святкують 8 квітня.

 
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06 04 2018 11:40
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