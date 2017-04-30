На Волині люди погрожують перекрити трасу Київ-Варшава через тонни тваринних решток біля їх осель, – ФОТО

У Ковелі Волинської області місцеві жителі погрожують перекрити трасу Київ-Варшава до кінця Євробачення через зберігання Укрветсанзаводом трьох тисяч тонн тваринних решток поблизу житлових масивів.

Трансляцію акції протесту оприлюднив у Facebook депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Ігор Гузь.

Ковельчани вимагають утилізації туш тварин, погрожуючи заблокувати транспортні шляхи. Жителі міста висунули ультиматум із умовами вивозу відходів, звільненням директора підприємства та заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Сергія Кошарука, а також міського голови Ковеля Олега Кіндера.

Термін ультиматуму ковельчан спливає 7 травня. Після цього люди перекриють трасу.

Як повідомляє видання "Волинські новини", останнім часом Ветсанзавод не працює, а мертвечину везуть і вдень, і вночі. Її не переробляють, а скидають або на території заводу, або в яму, або просто у величезні купи. Усе це потрапляє у ґрунтові води, які йдуть по всьому місту.



Фото: volynnews.com



Фото: volynnews.com



Фото: volynnews.com



Фото: volynnews.com



Фото: volynnews.com