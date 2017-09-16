CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Ямайці померла 117-річна Вайолет Мосс Браун, яка була найстарішою людиною на Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Ямайці померла найстаріша людина на Землі
Вона була передостанньою людиною, народженою в XIX столітті
Фото: Twitter
Вайолет Браун отримала звання найстарішої людини на планеті з 15 березня 2017 року коли померла Емма Морано, остання людина, що народилася раніше 1900 року. 16 вересня про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.
Жителька Ямайки народилася 10 березня 1900 року. У 2010 році жінка дала інтерв'ю місцевій газеті. Довгожителька розповіла, що не їсть свинину і курятину, а також не вживає ром. "Ви знаєте, іноді я запитую себе: невже мені справді 110 років? - зізналася вона. - Тому що я не відчуваю себе на 110".
Після смерті Морано найстарішою живою людиною стала Набі Тадзима з Японії. Вона остання жива людина, що народилася в XIX столітті.
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16 09 2017 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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