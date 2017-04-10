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На заохочення "Беркуту" під час Майдану було виділено 30 млн грн, - ЗМІ

Згодом ці кошти розподілили у поліетиленові пакети з розрахунку 700-800 тисяч грн на великий регіональний підрозділ "Беркуту"
Для схиляння "Беркуту" до злочинів під час Майдану могли виділити щонайменше 30 млн грн позабюджетних коштів
На заохочення "Беркуту" під час Майдану було виділено 30 млн грн, - ЗМІ Фото:espreso.tv

Про це стверджується у матеріалах справи щодо підозрюваного у злочинах проти Майдану начальника відділу

Департаменту громадської безпеки МВС Анатолія Серединського, повідомляє Тиждень.ua.

Зокрема, прокуратура припускає, що у грудні 2013 року Серединський та екс-керівник Департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк отримали від невстановлених осіб кошти у сумі не менше 30 млн грн.

Згодом ці кошти розподілили у поліетиленові пакети з розрахунку 700-800 тисяч грн на великий регіональний підрозділ "Беркуту" близько 100 працівників та 150-200 тисяч грн на менший підрозділ.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.

 
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04 10 2017 21:33
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