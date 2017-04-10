На заохочення "Беркуту" під час Майдану було виділено 30 млн грн, - ЗМІ
Про це стверджується у матеріалах справи щодо підозрюваного у злочинах проти Майдану начальника відділу
Департаменту громадської безпеки МВС Анатолія Серединського, повідомляє Тиждень.ua.
Зокрема, прокуратура припускає, що у грудні 2013 року Серединський та екс-керівник Департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк отримали від невстановлених осіб кошти у сумі не менше 30 млн грн.
Згодом ці кошти розподілили у поліетиленові пакети з розрахунку 700-800 тисяч грн на великий регіональний підрозділ "Беркуту" близько 100 працівників та 150-200 тисяч грн на менший підрозділ.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.
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