На заохочення "Беркуту" під час Майдану було виділено 30 млн грн, - ЗМІ

Згодом ці кошти розподілили у поліетиленові пакети з розрахунку 700-800 тисяч грн на великий регіональний підрозділ "Беркуту"

Для схиляння "Беркуту" до злочинів під час Майдану могли виділити щонайменше 30 млн грн позабюджетних коштів

Про це стверджується у матеріалах справи щодо підозрюваного у злочинах проти Майдану начальника відділу

Департаменту громадської безпеки МВС Анатолія Серединського, повідомляє Тиждень.ua.

Зокрема, прокуратура припускає, що у грудні 2013 року Серединський та екс-керівник Департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк отримали від невстановлених осіб кошти у сумі не менше 30 млн грн.

Згодом ці кошти розподілили у поліетиленові пакети з розрахунку 700-800 тисяч грн на великий регіональний підрозділ "Беркуту" близько 100 працівників та 150-200 тисяч грн на менший підрозділ.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.