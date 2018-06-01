На Житомирщині в пожежі згоріли двоє дітей

Мати поралася по господарству, а батька не було вдома

У Житомирській області (с. Копище, Олевський район) у п'ятницю, 5 січня, в результаті пожежі загинули двоє дітей.

Причиною пожежі найімовірніше стали дитячі ігри з сірниками, заявили в прес-службі ДержНС у Житомирській області, передає УНІАН.

"Батько був на роботі, а його дружина пішла поратись по господарству і залишила на ліжку двох дітей. Тримісячна донька у цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. Через кілька хвилин жінка повернулася, проте, коли відкрила вхідні двері, сильне задимлення не дало їй можливості потрапити у будинок", - йдеться в повідомленні.

Мати покликала на допомогу сусідів, які самостійно загасили пожежу, не викликаючи рятувальників. В обгорілому ліжку були виявлені тіла двох дітей, яких врятувати вже не вдалося.

Поруч з ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники. Ймовірно, загоряння сталося через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що в Харкові під час пожежі в житловому п'ятиповерховому будинку загинули два чоловіки.