На Житомирщині в пожежі згоріли двоє дітей
Причиною пожежі найімовірніше стали дитячі ігри з сірниками, заявили в прес-службі ДержНС у Житомирській області, передає УНІАН.
"Батько був на роботі, а його дружина пішла поратись по господарству і залишила на ліжку двох дітей. Тримісячна донька у цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. Через кілька хвилин жінка повернулася, проте, коли відкрила вхідні двері, сильне задимлення не дало їй можливості потрапити у будинок", - йдеться в повідомленні.
Мати покликала на допомогу сусідів, які самостійно загасили пожежу, не викликаючи рятувальників. В обгорілому ліжку були виявлені тіла двох дітей, яких врятувати вже не вдалося.
Поруч з ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники. Ймовірно, загоряння сталося через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що в Харкові під час пожежі в житловому п'ятиповерховому будинку загинули два чоловіки.
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