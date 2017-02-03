НАБУ передав Генпрокуратурі документи на екстрадицію судді Чауса

Далі Генпрокуратура передасть документи на екстрадицію Чауса Молдові

Національне антикорупційне бюро України передало Генпрокуратурі документи на екстрадицію з Молдови судді Миколи Чауса.

Процесуальні документи НАБУ затверджують прокурори САП.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Згідно інформації, наступним кроком буде передача документів від ГПУ Молдові.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.