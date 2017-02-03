НАБУ передав Генпрокуратурі документи на екстрадицію судді Чауса
Процесуальні документи НАБУ затверджують прокурори САП.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Згідно інформації, наступним кроком буде передача документів від ГПУ Молдові.
Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.
Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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