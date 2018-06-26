НАБУ закрило справу Гонтаревої щодо відпочинку на Мальдівах

Справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах у 2016 році

Національне антикорупційне бюро закрило справу щодо можливого декларування недостовірної інформації екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою.

Детектив НАБУ Паутов В.О. виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо декларування неправдивої інформації Гонтаревою 16 березня 2018 року у зв'язку з відсутністю в діях екс-голови НБУ кримінального правопорушення, йдеться в рішенні Солом'янського районного суду Києва від 15 червня.

Під час досудового розслідування детектив НАБУ отримав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", НАЗК, витребував інші документи та провів інші процесуальні дії, у результаті яких прийняв рішення закрити провадження.

"Вказана постанова мотивована детективом тим, що витрати на відпочинок ОСОБА_4 (Гонтарева – ред.) на Мальдівських островах в липні 2016 року становили суму в розмірі 249 тисяч 934,3 гривні, що менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та в свою чергу не утворює об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ", - йдеться в мету ріалах суду.

На думку детектива, оплата путівки, яка є споживчою річчю, не може розглядатися як придбання майна, в розумінні ч. 2 ст. 52 закону про запобігання корупції, тому кримінальна відповідальність в такому разі не передбачена.

Закриття провадження оскаржував адвокат Юрій Харченко в інтересах третьої особи. Але суддя погодився з мотивацією детектива НАБУ і скаргу не задовольнив.

Нагадаємо, у липні 2017 Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.