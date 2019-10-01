"Нафтогаз" подав новий позов до "Газпрому" на $12 млрд, - Коболєв

Державна компанія "Нафтогаз України" подала в Стокгольмський арбітраж новий позов до російського концерну "Газпром" на 12 мільярдів доларів.

Він пояснив позов загрозою падіння ціни української газотранспортної системи після будівництва Росією газопроводів в обхід України. Так, за словами Коболєва, "Газпром" після будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" перестане виконувати свої зобов'язання перед "Нафтогазом" як власником контракту, повідомив голова компанії Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", інформує Deutsche Welle.

При цьому глава "Нафтогазу" зазначив, що компанія готова відмовитися від позову в разі укладення нового довгострокового контракту з "Газпромом" за європейськими стандартами.

"Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні газопроводи, - ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, ми готові від позову відмовитися або змінити його", - пояснив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" також повідомив, що у 2018 році НАК уже ініціювала арбітраж, у рамках якого вимагала від "Газпрому" переглянути тарифи на транзит газу у 2018-2019 роках і компенсувати передбачувані збитки в обсязі $11,6 млрд. Крім того, "Нафтогаз" подав позов проти Москви, звинувативши її в захопленні активів української газової монополії в анексованому Криму на суму більш ніж $5 млрд.

У лютому Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на суму майже $4,7 млрд. Суд, однак, зарахував зустрічні вимоги "Газпрому". В результаті російську сторону зобов'язали заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів. "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" 17 млрд. "Газпром" оскаржив рішення і заявив про розірвання раніше укладених контрактів із "Нафтогазом".

Раніше голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що його компанія готова відмовитися від нового арбітражного позову проти Газпрому на загальну суму 11,6 мільярдів доларів задля збереження транзиту російського газу через Україну.