Нагородженого Порошенком поліцейського підозрюють в сепаратизмі

Проте сам Голубан стверджує, що зображення, де він перебуває в компанії бойовиків є монтажем

Полковник поліції Юрій Голубан, який виступав у Верховній Раді з заявою щодо сутички з нардепом Володимиром Парасюком у Слов'янську, і якого Президент Петро Порошенко нагородив орденом, виявився сепаратистом.

"От був впевнений, що у сепарів верняк є козир в рукаві, коли ходаковський закрутив історію з своїм альфачем голубаном. Аваковські ж на амбразуру кидались і сорочку на собі рвали в праведному гніві. Козир сепари вчора дістали. І думаю не останній", - написав волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці у Facebook, додавши фрагмент з відео, на якому Голубан перебуває в компанії бойовиків.



Фото: facebook.com/romabra

Проте сам Голубан стверджує, що зображення є монтажем, повідомляє ТСН.

"На відео людина, схожа на мене, думаю, може, це і я. Але це абсолютний монтаж. Думаю, відео взяли з одного з архівів. Я там у формі "Альфи" з бронежилетом "Альфи", а інші люди – без бронежилетів, в іншій формі. Відео могли взяти з будь-яких навчань, будь-яких занять, які ми щодня проводили в "Альфі" донецькій протягом шести років. Місце на відео мені незнайоме, люди незнайомі, годі й коментувати", - розповів Голубан.

Правоохоронець додав, що СБУ повинна перевірити зображення. Наразі ж поліцейському ніхто щодо цього не телефонував.

Додамо, що зараз Голубан перебуває в Маріуполі в лікарні після операції.

Зазначимо, що радник Президента України Юрій Бутусов заявив, що ГПУ при оперативному супроводі СБУ три тижні тому почала перевірку дій Голубана в травні 2014 року.

Бутусов уточнив, що треба було перевірити трафік і геолокацію телефону Голубана, дату квитка на виїзд з Донецька, показання свідків про виїзд і прибуття в Харків. Проте результати перевірки досі не оприлюднені.

"Сьогодні це вже абсолютно неприйнятно. Противник виклав відео, де людина, схожа на Голубана, перебуває поруч з одним з ватажків бойовиків Ходаковським, в формі, зі зброєю. Так, відео з'явилося через три тижні, і це теж викликає питання, але ж якби за ці три тижні були опубліковані матеріали офіційної перевірки, то питань би не виникло", – написав Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Він закликав ГПУ або дати остаточну відповідь за результатами перевірки особи офіцера, або назвати найближчими днями, коли така відповідь буде опублікована.

Нагадаємо, у березні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які намагалися завадити учасникам "блокади Донбасу" прорватися через лінію розмежування на Донеччині.