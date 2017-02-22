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Наливайченко: Мін'юст США взяв до розгляду докази корупції в оточенні Порошенка

Екс-голова СБУ наголосив, що має докази корупційних дій членів фракції БПП
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко продемонстрував в ефірі телеканалу Newsone лист від Мінюсту США, де стверджується, що американська сторона серйозно поставилася до наданих доказів мільярдної корупції української влади.
Наливайченко: Мін Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

"Міністерство юстиції США прийняло до розгляду документи про офшорній корупції. За допомогою міжнародних партнерів можна провести розслідування, знайти офшори, де знаходяться вкрадені з Пенсійного фонду гроші, і повернути вкрадене, а також посадити олігархів. Ми цим займаємося", - підкреслив Наливайченко.

Лідер руху "Справедливість" також прокоментував так званий "Мирний план" депутата Артеменка. За його словами, народний обранець Андрій Артеменко також займається збором інформації про корупцію влади.

"Артеменко дійсно збирав документи про корупцію як в минулому політичному керівництві, так і в нинішньому. Це я можу підтвердити", - зазначив він.

Водночас Наливайченко різко висловився про намір «оренди Криму», опублікований в західних ЗМІ.

"Я ставлюся до оренди Криму вкрай негативно. Це суперечить моїм переконанням. Крим був, є і буде невід‘ємною частиною України", - підкреслив він. 

Нагадаємо, що колишній глава СБУ, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко підтвердив, що він дійсно передав Міністерству юстиції США документи, які нібито підтверджують причетність Президента Петра Порошенка до корупційної діяльності.

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