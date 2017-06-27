Наливайченко: поки не розкриють хоча б один резонансний злочин, українці не почуватимуть себе в безпеці
На переконання Наливайченка "вибухівка завжди залишає сліди", тому терміново має бути створена міжвідомча оперативна група до складу якої мають бути залучені найкращі сапери, провідні лабораторії (у тому числі світового рівня), а влада продемонструвати політичну волю до розкриття цього злочину.
"Не лише виконавців цього резонансного злочину треба знайти, а й обов’язково організаторів. Потім - суд. Новостворені правоохоронні органи мають довести, що вони гідні таких зарплат і грошей, яке витрачає на них суспільство, платники податків", - наголосив колишній очільник СБУ.
"Працюючи у 2014-2015 роках, ми робили все можливе, щоб берегти спокій і безпеку українців, киян. Ми зі шкіри вилазили, щоб унеможливлювати теракти і я вдячний колегам, з якими працював тоді, за ефективну роботу", - додав В.Наливайченко.
Нагадаємо, в Києві ранком 27 червня в результаті вибуху автомобіля "Мерседес" загинув керівник одного із спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України Максим Шаповал, внаслідок вибуху автомобіля травми отримали двоє перехожих.
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