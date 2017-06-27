НОВИНИУбивство полковника Головного управління розвідки Максима Шаповала, якого підірвали 27 червня в Києві, розслідуватиме військова прокуратура.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Убивство полковника Шаповала розслідуватиме військова прокуратура, - Матіос
Злочин кваліфіковано як теракт
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Національна поліція, яка прибула на місце вибуху першою, зареєструвала кримінальне провадження за статтею 268 Кримінального кодексу (теракт).
"Рішенням генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту проти офіцера Міноборони передано для розслідування в Головну військову прокуратуру", - написав глава військової прокуратури Анатлоій Матіос у Facebook.
Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.
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27 06 2017 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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