Убивство полковника Шаповала розслідуватиме військова прокуратура, - Матіос

Убивство полковника Головного управління розвідки Максима Шаповала, якого підірвали 27 червня в Києві, розслідуватиме військова прокуратура.

Національна поліція, яка прибула на місце вибуху першою, зареєструвала кримінальне провадження за статтею 268 Кримінального кодексу (теракт).

"Рішенням генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту проти офіцера Міноборони передано для розслідування в Головну військову прокуратуру", - написав глава військової прокуратури Анатлоій Матіос у Facebook.

Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.