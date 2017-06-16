Наливайченко: трудова міграція українців за кордон набуває загрозливих масштабів
Про це лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, перебуваючи на Закарпатті.
"Особливо загрозливих масштабів відтік українських фахівців за кордон набув на Закарпатті. Третина місцевих мешканців на заробітках, передусім в Угорщині та Чехії", - наголосив політик.
За його словами, неспроможність теперішньої влади забезпечити людям гідні умови життя і праці перетворює проблему трудової міграції не лише на демографічну і соціальну, але й на економічну та безпекову.
"На Закарпатті проживає 1 мільйон 200 тисяч громадян і десь орієнтовно 400 тисяч працює на заробітках за кордоном. В закарпатському регіоні криза кадрів відчувається особливо гостро", - підкреслив лідер руху "Справедливість".
Подолати цю проблему можна через ефективну, а не міфічну боротьбу з корупцією, людям потрібні потужні інфраструктурні проекти, а також звільнення від державного тиску на малий і середній бізнес.
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