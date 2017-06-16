Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Наливайченко: трудова міграція українців за кордон набуває загрозливих масштабів

Це особливо гостро відчувається на Закарпатті
Україна втрачає кадри в різних сферах через разючу різницю рівня життя з країнами Європейського Союзу, через корупцію у владі, низькі зарплати і відсутність нових робочих місць.
Наливайченко: трудова міграція українців за кордон набуває загрозливих масштабів Фото: "Справедливість"

Про це лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, перебуваючи на Закарпатті.

"Особливо загрозливих масштабів відтік українських фахівців за кордон набув на Закарпатті. Третина місцевих мешканців на заробітках, передусім в Угорщині та Чехії", - наголосив політик.

За його словами, неспроможність теперішньої влади забезпечити людям гідні умови життя і праці перетворює проблему трудової міграції не лише на демографічну і соціальну, але й на економічну та безпекову.

"На Закарпатті проживає 1 мільйон 200 тисяч громадян і десь орієнтовно 400 тисяч працює на заробітках за кордоном. В закарпатському регіоні криза кадрів відчувається особливо гостро", - підкреслив лідер руху "Справедливість".

Подолати цю проблему можна через ефективну, а не міфічну боротьбу з корупцією, людям потрібні потужні інфраструктурні проекти, а також звільнення від державного тиску на малий і середній бізнес.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2017 17:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.