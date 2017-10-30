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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Нападників на ДВК на Дніпропетровщині затримано, вилучено зброю

У затриманих знайшли автомати Калашникова, карабіни, помпові рушниці, набої, бронежилети, балаклави, арматуру та біти
Поліція перехопила 7 автомобілів з особами, які напали на ДВК №120505 у с.Майське Дніпропетровської області. У злочинців вилучено вогнепальну зброю.
Нападників на ДВК на Дніпропетровщині затримано, вилучено зброю Фото: oporaua.org

Про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області оголосило план "Перехоплення" і на магістральній дорозі "Москва - Сімферополь" поліція перехопила 7 автомобілів з особами, які напали напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Під час огляду автомобілів у салоні та багажниках знайшли вогнепальну та травматичну зброю, автомати Калашникова, карабіни, помпові рушниці, набої, бронежилети, балаклави, арматуру та біти.

Варто зазначити, під час нападу на дільницю автомобілі мали київські номери серії "АА" та "АІ", а при затримані авто вже мали номери серії "АЕ".

Як повідомляють у поліції, затримані особи доставлені до Синельниківського відділення поліції.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів передбачених статтями 296 (Хуліганство), 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, невідомі у камуфляжі  напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Як уточнили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, 29 жовтня близько 19:00 до приміщення виборчої дільниці №120505  під'їхало 7 автомобілів з київськими номерами. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг (без масок на обличчі)  розбили вітрини холу, де знаходиться виборча дільниця.

Члени ДВК кинулися захищати виборчі скриньки. Невідомі особи хотіли влити до скриньок з бюлетенями  зеленку.

В представника групи швидкого реагування, яка чергувала біля дільниці, невідомі вистрілили з пістолету, однак куля пройшла повз. Ударом сокирою по нозі нанесені тілесні ушкодження представнику поліції.
За попередньою  інформацією, бюлетені не пошкоджені, і на виборчій дільниці №120505 триває процес підрахунку голосів.

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