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Нападників на феміністичний марш у Києві поліція відпустила

Один зі звільнених стверджує, що це учасники маршу напали на нього
Чотирьох затриманих за спробу нападу на феміністичний марш у Києві відпустили з Шевченківського відділу Нацполіції.
Нападників на феміністичний марш у Києві поліція відпустила Фото: "Радіо Свобода"

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик, пише "Громадське".

На всіх склали протоколи про адміністративне правопорушення за статтею "дрібне хуліганство". 

Як повідомив у мережі Facebook один зі звільнених осіб, яких підозрюють у нападі, саме учасники маршу напали на нього та його товаришів, а не навпаки.

"Мене затримала сьогодні поліція за акцію протесту проти ліберального дійства, яке відбувалося на Софійській площі. Збиралися, скажімо так, феміністки, геї, лезбіянки, трансгендери, ліберали, грантожери. Ми намагались хоча б взяти якийсь коментар у тих, хто прийшов на цей марш, у комуністів і так далі. В результаті почалась бійка, на нас напала цивільна охорона цього маршу, простіше кажучи – анархісти якісь", – розповів Артем Олійник.

За його словами, всі затримані отримали легкі травми.

Нагадаємо, невідомі намагалися зірвати марш за права жінок, що відбувається в центрі Києва.

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08 03 2017 21:11
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