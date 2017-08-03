Нападників на феміністичний марш у Києві поліція відпустила

Один зі звільнених стверджує, що це учасники маршу напали на нього

Чотирьох затриманих за спробу нападу на феміністичний марш у Києві відпустили з Шевченківського відділу Нацполіції.

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик, пише "Громадське".

На всіх склали протоколи про адміністративне правопорушення за статтею "дрібне хуліганство".

Як повідомив у мережі Facebook один зі звільнених осіб, яких підозрюють у нападі, саме учасники маршу напали на нього та його товаришів, а не навпаки.

"Мене затримала сьогодні поліція за акцію протесту проти ліберального дійства, яке відбувалося на Софійській площі. Збиралися, скажімо так, феміністки, геї, лезбіянки, трансгендери, ліберали, грантожери. Ми намагались хоча б взяти якийсь коментар у тих, хто прийшов на цей марш, у комуністів і так далі. В результаті почалась бійка, на нас напала цивільна охорона цього маршу, простіше кажучи – анархісти якісь", – розповів Артем Олійник.

За його словами, всі затримані отримали легкі травми.

Нагадаємо, невідомі намагалися зірвати марш за права жінок, що відбувається в центрі Києва.