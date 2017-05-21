Наприкінці травня Путін позапланово відвідає Францію, – ЗМІ
Про це повідомляє "КоммерсантЪ" з посиланням на власні джерела.
"Як стало відомо "Ъ" з поінформованих джерел у Парижі та Москві, 29 травня відбудеться незапланований візит у Францію президента Росії Володимира Путіна. Це дасть йому можливість особисто познайомитися з Еммануелем Макроном – новим лідером країни, яка вважається одним з основних партнерів Росії в ЄС", – йдеться в публікації.
За даними джерел "Ъ", приводом для візиту стане відкриття у Версалі резиденції французьких королів, виставки, присвяченої Петру Першому. Втім, як сказало "Ъ" джерело в Кремлі, "порядок денний візиту буде насиченим" і навряд обмежиться урочистою церемонією у Версалі.
За словами співрозмовника "Ъ" в Парижі, "важко собі уявити, що Путін відправився б у Францію, не отримавши згоди, що зустрінеться і познайомиться з новим президентом".
Виставка у Версалі приурочена до 300-річчя візиту у Францію російського царя і встановлення між двома країнами дипломатичних відносин – вона пройде у палаці Великий Тріанон і триватиме до кінця вересня.
Як зазначається, приблизно тоді ж, коли Путін перебуватиме у Франції, поблизу, в Брюсселі, опиниться президент США Дональд Трамп, який візьме участь у саміті НАТО.
Раніше джерела "Ъ" в Москві і Вашингтоні повідомляли, що офіційні особи двох країн обговорили можливість зустрічі президентів під час європейського турне Трампа наприкінці травня. Називалася навіть орієнтовна дата – 28 травня. Однак у підсумку офіційно було оголошено: знайомство лідерів наддержав відбудеться в липні на саміті G20 в Гамбурзі (Німеччина). На питання, чи можуть змінитися графіки двох президентів з урахуванням візиту Путіна до Франції, в Держдепартаменті США поки не відповіли.
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