Путін і Трамп зустрінуться на саміті G20 в Німеччині, - Лавров
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з держсекретарем США Рексом Тіллерсона у Вашингтоні, повідомляє УНІАН.
За його словами, попередня домовленість про це була узгоджена телефоном.
"І сьогодні ми з Рексом Тіллерсоном говорили про те, як ми можемо просунутися по тим пунктам порядку денного, про які я згадав - і по Сирії, і з інших питань, з тим, щоб до цієї зустрічі ми підготували якісь зримі, відчутні результати. Так що в будь-якому випадку вони побачитися в липні", - сказав Лавров.
Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
Як відомо, в середу, 10 травня, президент США Дональд Трамп провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі.
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