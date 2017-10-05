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Путін і Трамп зустрінуться на саміті G20 в Німеччині, - Лавров

Попередня домовленість про це була узгоджена телефоном
Президенти Росії і Сполучених Штатів Америки Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту "Великої двадцятки", який пройде в липні в Гамбурзі (Німеччина).
Путін і Трамп зустрінуться на саміті G20 в Німеччині, - Лавров Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з держсекретарем США Рексом Тіллерсона у Вашингтоні, повідомляє УНІАН.

За його словами, попередня домовленість про це була узгоджена телефоном.

"І сьогодні ми з Рексом Тіллерсоном говорили про те, як ми можемо просунутися по тим пунктам порядку денного, про які я згадав - і по Сирії, і з інших питань, з тим, щоб до цієї зустрічі ми підготували якісь зримі, відчутні результати. Так що в будь-якому випадку вони побачитися в липні", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.

Як відомо, в середу, 10 травня, президент США Дональд Трамп провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі.

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10 05 2017 21:34
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