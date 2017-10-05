Путін і Трамп зустрінуться на саміті G20 в Німеччині, - Лавров

Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.

Як відомо, в середу, 10 травня, президент США Дональд Трамп провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі.