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Нардеп Кононенко лікується від отруєння ртуттю, - ЗМІ

Вміст ртуті в крові депутата перевищував у 50 разів
Народний депутат від БПП, соратник Президента Петра Порошенка Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.
Нардеп Кононенко лікується від отруєння ртуттю, - ЗМІ Ігор Кононенко. Фото: rbc.ua

"Ігор Кононенко зараз заклопотаний особистими проблемами. Незадовго до Нового року в нього виявили отруєння ртуттю. Згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищено в 50 разів. Звісно, що на випадковість це не спишеш. За інформацією джерел, отруєння відбулося не миттєво - ртуть накопичувалася в організмі деякий час. З чого напрошується висновок: це не було замахом на вбивство, радше спробою залякати, вивести з ладу на півроку і довше", - йдеться в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Консервація".

"З огляду на те, що Кононенко є правою рукою Президента не так навіть у політичних, як у делікатних навколобізнесових справах, логічно припустити: можливо, "привіт" переказали не самому Ігореві Віталійовичу, а цілому Петру Олексійовичу", - пише Кошкіна.

Разом із тим мова йде про те, що через лікування парламентськими справами Кононенко практично не займається.

"У самій АП ключові рішення ухвалює вузьке коло. Це - сам Президент, Макар Пасенюк, Ігор Кононенко і Олександр Грановський. Ігор Райнін, Борис Ложкін, Віталій Ковальчук, Олександр Турчинов - уже «розширений склад», який залучають за потреби", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, що співробітники СБУ нещодавно попередили замах на народного депутата України Антона Геращенка.

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27 01 2017 20:12
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