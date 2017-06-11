NASA випробувало нову систему стеження за небезпечними астероїдами
Американське космічне агентство розробило способи виявлення і відхилення небезпечних астероїдів, а також навчило цього інших вчених, пише Science Alert.
Після кількох місяців планування, в липні астрономи почали відстеження астероїда 2012 TC4, який проходив близько до Землі. У міру наближення TC4 до Землі вчені працювали над аналізом розміру, складу і траєкторії астероїда. Головним завданням випробувань була перевірка міжнародного наукового співтовариства на здатність працювати разом.
Вимірювання і розрахунки показали що астероїд TC4 не зіткнеться із Землею ні в цьому році, ні в будь-якої з майбутніх польотів поблизу нашої планети. Навчання закінчилися в жовтні, коли TC4 наблизився до Землі, пройшовши на відстані 43 780 кілометрів над нашими головами.
"Я радий бачити, як вчені з різних країн, ефективно і з ентузіазмом працювали разом для досягнення спільної мети", - сказав науковий керівник Інституту астрономії при Російській академії наук Борис Шустов. На його думку, такі спостереження в найближчому майбутньому можуть стати звичайною практикою для міжнародних дослідницьких груп.
Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.
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