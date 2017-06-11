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NASA випробувало нову систему стеження за небезпечними астероїдами

У міру наближення TC4 до Землі вчені працювали над аналізом розміру, складу і траєкторії астероїда
У NASA багатонаціональна команда астрономів завершила перші міжнародні випробування системи відстеження потенційно небезпечних астероїдів.
NASA випробувало нову систему стеження за небезпечними астероїдами Чорна діра в спіральній галактиці NGC 4639. Фото: nasa.gov

Американське космічне агентство розробило способи виявлення і відхилення небезпечних астероїдів, а також навчило цього інших вчених, пише Science Alert.

Після кількох місяців планування, в липні астрономи почали відстеження астероїда 2012 TC4, який проходив близько до Землі. У міру наближення TC4 до Землі вчені працювали над аналізом розміру, складу і траєкторії астероїда. Головним завданням випробувань була перевірка міжнародного наукового співтовариства на здатність працювати разом.

Вимірювання і розрахунки показали що астероїд TC4 не зіткнеться із Землею ні в цьому році, ні в будь-якої з майбутніх польотів поблизу нашої планети. Навчання закінчилися в жовтні, коли TC4 наблизився до Землі, пройшовши на відстані 43 780 кілометрів над нашими головами.

"Я радий бачити, як вчені з різних країн, ефективно і з ентузіазмом працювали разом для досягнення спільної мети", - сказав науковий керівник Інституту астрономії при Російській академії наук Борис Шустов. На його думку, такі спостереження в найближчому майбутньому можуть стати звичайною практикою для міжнародних дослідницьких груп.

Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.

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06 11 2017 22:43
ТЕГИ: NASA, космос
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