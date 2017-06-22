Населення Землі до 2050 року становитиме 10 мільярдів, - ООН

Населення Землі збільшиться з нинішніх 7,6 млрд людей до 9,8 млрд у 2050-му, причому Індія, Пакистан і ще сім країн становитимуть половину цього приросту.

Країнами, де фіксують зростання чисельності населення, є, зокрема, Індія, Нігерія, Конго, Пакистан, Ефіопія, Танзанія, США, Уганда й Індонезія. Очікується, що Індія, яка зараз є другою за величиною з 1,3 млрд чоловік, перевищить 1,4 млрд чоловік у Китаї протягом семи років, заявили в ООН, інформує "Радіо Свобода".

Тоді як майже всюди знижується рівень народжуваності, 47 найменш розвинених країн демонструють високі показники - в середньому 4,3 народження на одну жінку в період 2010 - 2015 років, зазначили в ООН.

У результаті, згідно з прогнозами, до 2050 року 26 країн в Африці щонайменше подвоять чисельність населення.

Нігерія, країна з найбільш стрімким зростанням населення у світі, на той час уже наздожене Сполучені Штати.

За даними ООН, концентрація народонаселення в бідних країнах ускладнить забезпечення молоді достатньою кількістю продуктів харчування, доступом до медицини, освіти і т.д.

Тим часом, населення Європи, Японії та інших розвинених країн буде старіти і скорочуватися. Країни, в яких рівень народжуваності нижчий від рівня поповнення, - Китай, США, Бразилія, Росія, Японія, В'єтнам, Іран, Таїланд і Великобританія.

Експерти кажуть, що приплив біженців і мігрантів компенсує скорочення народжуваності, особливо в Європі, але не завадить загальному скороченню населення.

Нагадаємо, що загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб.