Населення Землі до 2050 року становитиме 10 мільярдів, - ООН
Країнами, де фіксують зростання чисельності населення, є, зокрема, Індія, Нігерія, Конго, Пакистан, Ефіопія, Танзанія, США, Уганда й Індонезія. Очікується, що Індія, яка зараз є другою за величиною з 1,3 млрд чоловік, перевищить 1,4 млрд чоловік у Китаї протягом семи років, заявили в ООН, інформує "Радіо Свобода".
Тоді як майже всюди знижується рівень народжуваності, 47 найменш розвинених країн демонструють високі показники - в середньому 4,3 народження на одну жінку в період 2010 - 2015 років, зазначили в ООН.
У результаті, згідно з прогнозами, до 2050 року 26 країн в Африці щонайменше подвоять чисельність населення.
Нігерія, країна з найбільш стрімким зростанням населення у світі, на той час уже наздожене Сполучені Штати.
За даними ООН, концентрація народонаселення в бідних країнах ускладнить забезпечення молоді достатньою кількістю продуктів харчування, доступом до медицини, освіти і т.д.
Тим часом, населення Європи, Японії та інших розвинених країн буде старіти і скорочуватися. Країни, в яких рівень народжуваності нижчий від рівня поповнення, - Китай, США, Бразилія, Росія, Японія, В'єтнам, Іран, Таїланд і Великобританія.
Експерти кажуть, що приплив біженців і мігрантів компенсує скорочення народжуваності, особливо в Європі, але не завадить загальному скороченню населення.
Нагадаємо, що загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб.
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