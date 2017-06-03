Насіров після трьох днів на ношах почав пересуватися сам, - ФОТО
Близько 10:30 він вийшов із судової зали засідань у супроводі лікарів і поліції і попрямував у туалетну кімнату. Через десять хвилин його повернули назад у зал, - повідомляє кореспондент LB.ua.
Засідання суду щодо відводу судді Бобровника, який розглядає клопотання про обрання запобіжного захожу голові ДФС Роману Насірову, розпочався.
Питання розглядає суддя Олена Букіна, яка станом на 10:45 зайшла до зали.
Сам Насіров всю ніч перебував у будівлі суду, оскільки активісти, побоюючись, що він утече, не відпускали його з будівлі.
Фото:pravda.com.ua
Зазначимо, відсторонений глава ДФС Роман Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію та зізнався, що не мав інфаркту.
"По суті, у мене був великий гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан".
Нагадаємо, що Насіров ще 3 березня зліг у клінічну лікарню "Феофанія" нібито з інфарктом. Того ж дня детективи НАБУ повідомили його про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Онищенка і заподіяння збитків державі на 2 млрд гривень.
Комісія лікарів Інституту кардіології імені Стражеска не змогла підтвердити інфаркт у Насірова.
Керівник НАБУ Артем Ситник попередив голову ДФС про наслідки за симуляцію і зазначив, що в газовій справі Онищенка, в якій проходить Насіров, це може бути вже другий випадок симуляції хвороби.
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