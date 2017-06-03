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Насіров після трьох днів на ношах почав пересуватися сам, - ФОТО

Суд розпочався
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.
Насіров після трьох днів на ношах почав пересуватися сам, - ФОТО Фото: lb.ua

Близько 10:30 він вийшов із судової зали засідань у супроводі лікарів і поліції і попрямував у туалетну кімнату. Через десять хвилин його повернули назад у зал, - повідомляє кореспондент LB.ua.

Засідання суду щодо відводу судді Бобровника, який розглядає клопотання про обрання запобіжного захожу голові ДФС Роману Насірову, розпочався.

Питання розглядає суддя Олена Букіна, яка станом на 10:45 зайшла до зали.

Сам Насіров всю ніч перебував у будівлі суду, оскільки активісти, побоюючись, що він утече, не відпускали його з будівлі.

Фото:pravda.com.ua

Зазначимо, відсторонений глава ДФС Роман Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію та   зізнався, що не мав інфаркту.

"По суті, у мене був великий гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан".

Нагадаємо, що Насіров ще 3 березня зліг у клінічну лікарню "Феофанія" нібито з інфарктом. Того ж дня детективи НАБУ повідомили його про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Онищенка і заподіяння збитків державі на 2 млрд гривень.

Комісія лікарів Інституту кардіології імені Стражеска не змогла підтвердити інфаркт у Насірова.

Керівник НАБУ Артем Ситник попередив голову ДФС про наслідки за симуляцію і зазначив, що в газовій справі Онищенка, в якій проходить Насіров, це може бути вже другий випадок симуляції хвороби.

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06 03 2017 11:19
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