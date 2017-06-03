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Насіров вперше розповів про своє самопочуття після госпіталізації

Каже, що мав "великий гіпертонічний криз"
Відсторонений від посади голів ДФС Роман Насіров вперше прокоментував стан свого здоров'я. За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз".
Насіров вперше розповів про своє самопочуття після госпіталізації printscreen

"Хочу запевнити всіх, що, на жаль, мій фізичний стан погіршився за останні дні, і в цьому немає жодної краплі симуляції", - заявив відсторонений від посади голів ДФС Роман Насіров в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз", він запевняє, що, за словами лікарів, це міг бути "передінфарктний стан".

"На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені і, враховуючи, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури, ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні він (стан здоров'я, - ред.) залишається досить слабким.", - сказав Насіров.

Він запевнив, що сподівається, що лікарі допоможуть поставити його на ноги, щоб він міг взяти участь у засіданні суду в Апеляційному суді і "відстоювати свої інтереси".

Крім того, Насіров підкреслив, що у нього не було "бажання і плану" покинути країну.

Нагадаємо, час затримання Романа Насірова закінчився о 23:52, після чого його планували забрати з будівлі суду, де колишній глава ДФС, досі перебуває, повідомили його адвокати.

Адвокати і дружина глави ДФС прийшли за ним до суду, щоб забрати після закінчення терміну затримання.

У той же час, під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби, о 19:00 5 березня розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.

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06 03 2017 06:24
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