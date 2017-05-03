Під судом, де судять Насірова, збираються протестувальники, – ФОТО

Під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.

Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

"Будуть збиратися люди, які вимагатимуть від суду почати працювати і розглянути подання щодо обрання запобіжного заходу Романові Насірову. У суду є діючий суддя, має бути ще один черговий. Він у відпустці, хворий чи зайнятий?" – заявив Найєм.

Він також наголосив, що справу Насірова можна передати і до іншого суду – для цього є ще декілька годин.

Щоб продовжити затримання головному податківцю країни, НАБУ зараз повинно змусити спеціальну антикорупційну прокуратуру подати ще одне подання стосовно Насірова, повідомив Найєм.

До протесту приєдналися громадські організації "Автомайдан" та "Центр протидії корупції".

"Зараз надважливо підтримати НАБУ в цей один з переломних моментів у боротьбі з корупцією в нашій країні, бо тільки разом ми зможемо очистити сьогоднішню владу від корупціонерів", – йдеться в заяві "Автомайдану".

Згодом стало відомо, що активісти руху "Автомайдан" заблокували виїзди з території Солом’янського райсуду Києва. Вони автомобілями перекрили виїзд з території суду.

Активісти вважають можливим блокування виїзду з Вознесенського узвозу, де знаходиться суд, і до Кудрявського узвозу.



Фото: facebook.com/automaidan



Фото: facebook.com/automaidan



Фото: facebook.com/automaidan

На сторінці "Автомайдану" у Facebook повідомляється, що до акції протесту вже долучилося більше 200 людей.

Зазначимо, адвокат відстороненого голови ДФС Романа Насірова Андрій Кузьменко стверджує, що НАБУ готує нову підозру топ-чиновнику для його затримання після закінчення терміну обрання запобіжного заходу.

У неділю, 5 березня, засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову продовжуватися не буде.

Раніше Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.

Нагадаємо, сьогодні відбувалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні ідосі обрання вироку не продовжили.

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.