НАБУ готує Насірову нову підозру, - адвокат

Захист не знає про те, яка суть нової підозри, яку хочуть оголосити Насірову

Адвокат відстороненого голови ДФС Романа Насірова Андрій Кузьменко стверджує, що НАБУ готує нову підозру топ-чиновнику для його затримання після закінчення терміну обрання запобіжного заходу

"О 23:52 закінчується термін обрання запобіжного заходу для пана Насірова, в зв'язку з тим, що сьогодні судове засідання не відбудеться, о 23:52 він повинен бути звільнений з-під варти. Однак ми вважаємо, то на даний момент НАБУ готує нову підозру з метою затримання нашого клієнта повторно", - сказав адвокат Насірова, пише "Інтерфакс-Україна".

Кузьменко зазначив, що захист не знає про те, яка суть нової підозри, яку хочуть оголосити Насірову.

За його словами, на даний момент Насіров знаходиться в "вартової клітці" в міській управі і до нього не пускають лікарів.

Кузьменко також додав, що захист не знає коли і куди буде вивозитися з приміщення суду його підзахисний, адже до закінчення терміну обрання запобіжного заходу він знаходиться в статусі затриманого.

Нагадаємо, сьогодні засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову продовжуватися не буде.

Зазначимо, в такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти.

Раніше Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.