Насірову не оголосять вирок сьогодні, - суддя

В такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти

У неділю, 5 березня, засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову продовжуватися не буде.

"Сьогодні вже не буде засідання", - заявив суддя Олександр Бобровник в коментарі "Громадському", інформує "Українська правда".

"Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відведення на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який розглядатиме відвід на мене. Це буде відбуватися завтра", - пояснив суддя.

Зазначимо, в такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти.

Раніше Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.

Нагадаємо, сьогодні відбувалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні ідосі обрання вироку не продовжили.

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.