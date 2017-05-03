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Насірову не оголосять вирок сьогодні, - суддя

В такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти
У неділю, 5 березня, засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову продовжуватися не буде.
Насірову не оголосять вирок сьогодні, - суддя Фото: unian.ua

"Сьогодні вже не буде засідання", - заявив суддя Олександр Бобровник в коментарі "Громадському", інформує "Українська правда".

"Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відведення на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який розглядатиме відвід на мене. Це буде відбуватися завтра", - пояснив суддя.

Зазначимо, в такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти.

Раніше Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.

Нагадаємо, сьогодні відбувалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні ідосі обрання вироку не продовжили.

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.

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05 03 2017 14:51
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