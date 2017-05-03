Насірову не оголосять вирок сьогодні, - суддя
"Сьогодні вже не буде засідання", - заявив суддя Олександр Бобровник в коментарі "Громадському", інформує "Українська правда".
"Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відведення на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який розглядатиме відвід на мене. Це буде відбуватися завтра", - пояснив суддя.
Зазначимо, в такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти.
Раніше Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.
Нагадаємо, сьогодні відбувалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.
Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні ідосі обрання вироку не продовжили.
Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану