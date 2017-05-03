Насіров не потребує невідкладної допомоги, - кардіологи (ДОКУМЕНТ)

При стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах

У глави ДФС Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.

Про це свідчить уточнений висновок Інституту кардіології імені Стражеска щодо стану здоров'я Насірова, наданий після отримання медичної документації з лікарні Феофанії, який опинився в розпорядженні "Української правди".

"Гіпертонічна хвороба ІІ стадії, 3 ступеня, високого ризику. Гіпертензивний криз від 02.03.2017. Серцева недостатність І стадії. КВГ (від 03.03.2017). Метаболічний синдром. Порушення толерантності до вуглеводів", - діагностовано в глави ДФС.



Фото: "Українська правда"

У висновку зазначено, що при стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах.

Зазначимо, зараз відбувається судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Нагадаємо, згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.

Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову, однак поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду. Згодом інформацію про замінування спростували, Насірова занесли до суду.