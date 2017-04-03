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Насірова занесли до будівлі суду, – ФОТО

Під час транспортування зі "швидкої" до будівлі він був непритомним
Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова на ношах доправили зі "швидкої" в будівлю суду, де має відбутися обрання запобіжного заходу.
Насірова занесли до будівлі суду, – ФОТО Фото: twitter.com/cxemu

Про це повідомляє кореспондент програми "Схеми" з місця подій.

Під час транспортування зі "швидкої" до будівлі Насіров, наче, був непритомним.

У кареті "швидкої" на території суду Насіров перебував близько двох годин.


Фото: twitter.com/cxemu


Фото: twitter.com/cxemu


Фото: twitter.com/cxemu

Вибухівки у будівлі суду не знайшли.

Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову, однак поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду.

Раніше адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні "Феофанія", де він лікувався.

Нагадаємо, сьогодні відстороненого на час розслідування главу ДФС Романа Насірова вивезли на кареті "швидкої" з лікарні "Феофанія" близько 11:00 у присутності представників НАБУ. Представники НАБУ пояснили, що транспортують Насірова до іншого медичного закладу.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.

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04 03 2017 21:30
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