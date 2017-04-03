Насірова вивезли з лікарні і переводять до іншого медзакладу
На місці події були присутні також адвокати глави ДФС.
Насірова на ношах винесли з будівлі лікарні та розмістили у машині "швидкої", дружину Насірова до машини не впустили, попри заяви адвокатів, що під час транспортування хворого має бути присутній хтось з близьких чи родичів. Про це повідомляє "Українська правда".
На питання присутніх на місті журналістів про стан Насірова та місце його транспортування представники супроводу глави ДФС нічого не повідомили.
У свою чергу один з адвокатів Насірова - Олександр Мірошник - заявив, що це "абсолютно незаконні дії працівників НАБУ і порушення закону".
"Куди його вивезли - невідомо, його просто вивезли з лікарні, посадили в машину і вивезли у невідомому напрямку. Родичів при цьому ніхто не запитав", - заявив адвокат.
В свою чергу, працівники Антикорупційного бюро пояснили, що Насірова буде транспортовано в інший медзаклад.
"Зараз Насірова транспортують до іншого медичного закладу, щоб дізнатися про об'єктивний стан його здоров'я", - пояснили у НАБУ.
При цьому у відомстві відмовилися повідомити, до якого саме медзакладу везуть главу ДФС, "щоб уникнути тиску на лікарів".
"Після огляду будуть вирішувати, чи можна його везти до суду. Також розглядається варіант, що Насіров прийматиме участь у судовому засіданні за допомогою скайп-зв'язку", - зазначили у Бюро.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".
Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.
Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.
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