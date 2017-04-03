В Інституті кардіології не змогли встановити діагноз Насірову, бо відсутні документи з "Феофанії"

Адвокат Насірова стверджує, що того не виписували з клініки "Феофанія"

Адвокат глави ДФС Романа Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні "Феофанія", де він лікувався раніше.

"Комісія прийшла до висновку про те, що встановити діагноз неможливо, оскільки відсутні документи з установи, де він перебував. Все. Тепер не знають, що робити", – сказав адвокат, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лисак стверджує, що Насірова не виписували з клініки "Феофанія".

"Його залишається тільки туди відвезти, коли лікарі не можуть підтвердити діагноз, тим паче комісія була", – вважає він.

Адвокат також заявив, що питання про те, може чи не може Насіров брати участь у судових засіданнях, – виняткова компетенції судово-медичних експертів. За його словами, таку експертизу не можна провести за один день.

Раніше адвокат Романа Насірова заявив, що його підзахисного перевезли з клінічної лікарні "Феофанія" в Інститут кардіології імені академіка Стражеска без жодної згоди сторони захисту або самого Насірова.

Нагадаємо, сьогодні відстороненого на час розслідування главу ДФС Романа Насірова вивезли на кареті "швидкої" з лікарні "Феофанія" близько 11:00 у присутності представників НАБУ. Представники НАБУ пояснили, що транспортують Насірова до іншого медичного закладу.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.