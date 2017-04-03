Адвокат Насірова каже, що його підзахисний не погоджувався на транспортування

Під час транспортування Насіров був непритомний

Адвокат відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександр Лисак заявив, що його підзахисного перевезли з клінічної лікарні "Феофанія" в Інститут кардіології імені академіка Стражеска без жодної згоди сторони захисту або самого Насірова.

"Насіров не давав згоди на вивіз з Феофанії, не було жодних документів, з якими його привезли в інститут. Тобто його вивезли фактично силою", - сказав правозахисник, інформує Громадське.

Водночас, голова САП Назар Холодницький повідомив "Укрінформу", що для дотримання прав на охорону здоров'я Насірова, потрібно бути впевненим, що доставка в суд не зашкодить його здоров'ю.

"Нам потрібні висновки лікарів. В даному випадку лікарів Інституту кардіології", - він.

Зазначимо, що під час транспортування Насіров був непритомний.

Сьогодні відстороненого на час розслідування главу ДФС Романа Насірова вивезли на кареті "швидкої" з лікарні "Феофанія" близько 11:00 у присутності представників НАБУ. Представники НАБУ пояснили, що транспортують Насірова до іншого медичного закладу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.