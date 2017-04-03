Насірова доправили до суду для обрання запобіжного заходу, – ФОТО
Про це повідомляє INSIDER з місця події.
Під будівлею суду знаходиться озброєний спецназ НАБУ.
У внутрішньому дворі стоїть карета “швидкої” у якій привезли Насірова.
Фото: theinsider.ua
Через паркан знаходить центральний офіс фіскальної служби.
Також всередині приміщення присутні народні депутати від БПП, зокрема Артур Палатний, Гліб Загорій, Олександр Третьяков.
У суді присутні багато журналістів і громадських активістів.
Ймовірно, засідання щодо обрання запобіжного заходу проведе суддя Солом’янського суду Олександр Бобровник. Він уже виносив ухвали у так званій “газовій справі” Олександра Онищенка, зокрема щодо низки обшуків та затримання соратників нардепа-втікача.
Суд проходить у цій будівлі через те, що приміщення Солом’янського суду досі не відновлене після пожежі, що сталося у червні минулого року.
Раніше адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні "Феофанія", де він лікувався.
Нагадаємо, сьогодні відстороненого на час розслідування главу ДФС Романа Насірова вивезли на кареті "швидкої" з лікарні "Феофанія" близько 11:00 у присутності представників НАБУ. Представники НАБУ пояснили, що транспортують Насірова до іншого медичного закладу.
Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".
Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.
Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.
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