Невідомі повідомили про замінування будівлі суду, який має обрати запобіжний захід Насірову

Невідомі повідомили про замінування суду, де очікується розгляд обрання запобіжного заходу для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це інформує кореспондент Тиждень.ua з місця події.

До суду прибули працівники поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій, очікують вибухотехніків, може відбутися евакуація приміщення.

Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Раніше адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що в Інституті кардіології не змогли надати висновок щодо стану і діагнозу його підзахисного, оскільки його привезли без медичної документації з лікарні "Феофанія", де він лікувався.

Нагадаємо, сьогодні відстороненого на час розслідування главу ДФС Романа Насірова вивезли на кареті "швидкої" з лікарні "Феофанія" близько 11:00 у присутності представників НАБУ. Представники НАБУ пояснили, що транспортують Насірова до іншого медичного закладу.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.