Насірову обирають запобіжний захід, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ Сьогодні мають обрати вирок

Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова доставили до суду, де йому мають намір обрати запобіжний захід.

Фото: unian.ua

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