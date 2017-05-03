Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд над Насіровим: оголошено перерву

Суддя оголосив перерву для передачі іншому судді
Суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.
Суд над Насіровим: оголошено перерву Фото: unian.ua

"Скільки триватиме перерву, поки невідомо. Суддя пішов у дорадчу кімнату", - зазначив кореспондент в ефірі телеканалу "112 Україна".

Суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Насирова про перенесення засідання. Тоді сторона захисту вимагає допиту всіх 9 членів лікарської комісії Інституту кардіології імені Стражеска, яка в суботу проводила обстеження Насирова.

На думку прокурора, таким чином адвокати Насирова намагаються затягнути розгляд справи. Суддя підтримав позицію державного обвинувача.

Адвокати заявили про намір подати заяву про відвід судді.

"Сторона захисту вбачає упередженість в діях судді", – сказав адвокат.

"Суддя оголосив перерву для передачі іншому судді", – зазначив суддя.

Зазначимо, зараз відбувається судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.

Нагадаємо, згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2017 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.