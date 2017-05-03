Суд над Насіровим: оголошено перерву

Суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

"Скільки триватиме перерву, поки невідомо. Суддя пішов у дорадчу кімнату", - зазначив кореспондент в ефірі телеканалу "112 Україна".

Суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Насирова про перенесення засідання. Тоді сторона захисту вимагає допиту всіх 9 членів лікарської комісії Інституту кардіології імені Стражеска, яка в суботу проводила обстеження Насирова.

На думку прокурора, таким чином адвокати Насирова намагаються затягнути розгляд справи. Суддя підтримав позицію державного обвинувача.

Адвокати заявили про намір подати заяву про відвід судді.

"Сторона захисту вбачає упередженість в діях судді", – сказав адвокат.

"Суддя оголосив перерву для передачі іншому судді", – зазначив суддя.

Зазначимо, зараз відбувається судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.

Нагадаємо, згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.