Насірова ввечері відпустять, якщо судове засідання не продовжиться, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову, в іншому разі вже сьогодні ввечері, 5 березня, правоохоронці будуть змушені звільнити чиновника з-під варти.

"Солом'янський районний суд Києва відмовляється визначити служителя Феміди, який розгляне клопотання сторони захисту про відвід судді Бобровника Олександра. Таку позицію вони мотивують тим, що, відповідно до внутрішньої документації суду, черговий суддя працює лише в суботу. Зараз у судовому засіданні оголошено перерву на невизначений термін", - йдеться в заяві НАБУ у Facebook.

У НАБУ зазначають, якщо протягом найближчого часу не буде вирішено питання про продовження засідання і розгляд клопотання про відвід судді, запобіжний захід Насірову до кінця дня обрано не буде.

Строк тимчасового утримання глави ДФС під вартою закінчується ввечері 5 березня, "тому якщо до завершення цього терміну питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити главу ДФС з-під варти".

"Національне антикорупційне бюро України закликає служителів Феміди не усуватися від виконання своїх обов'язків і забезпечити розгляд клопотання детективів про обрання запобіжного заходу у визначений законом термін", - заявили в прес-службі НАБУ.

Сьогодні відбувалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олексій Бобровник оголосив перерву в засіданні ідосі обрання вироку не продовжили.

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. Станом на 4 березня невідкладної допомоги не потребує.