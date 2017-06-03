Насіров залишається в залі суду до розгляду справи, - адвокат

Точної інформації про час засідання поки немає

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір залишатися в Солом'янському районному суді Києва до розгляду справи.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Роман Насіров залишається в суді. Суд, за нашою інформацією, має бути сьогодні. І ми будемо наполягати, щоб суд проходив тут (Солом'янський районний суд Києва ). Іншого варіанту у нас немає... Оскільки він знаходиться тут, значить тут будуть розглядати справу... Ми офіційно заявимо, щоб справа розглядалася в цьому суді", – заявив журналістам адвокат Насірова.

За словами захисника, точної інформації про час засідання поки немає.

"Цю інформацію повинна буде повідомити в телефонному режимі прес-секретар суду", - заявив Лисак.

На даний момент невідомо, хто із суддів буде розглядати справу Насірова.

"Спочатку розглянуть відвід судді, а вже після справу по суті", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, час затримання Романа Насірова закінчилося о 23:52, після чого його планували забрати з будівлі суду, де колишній глава ГФС, досі перебуває, повідомили його адвокати.

Відсторонений від посади голів ДФС Роман Насіров також вперше прокоментував стан свого здоров'я. За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз".