Насіров залишається в залі суду до розгляду справи, - адвокат
Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Роман Насіров залишається в суді. Суд, за нашою інформацією, має бути сьогодні. І ми будемо наполягати, щоб суд проходив тут (Солом'янський районний суд Києва ). Іншого варіанту у нас немає... Оскільки він знаходиться тут, значить тут будуть розглядати справу... Ми офіційно заявимо, щоб справа розглядалася в цьому суді", – заявив журналістам адвокат Насірова.
За словами захисника, точної інформації про час засідання поки немає.
"Цю інформацію повинна буде повідомити в телефонному режимі прес-секретар суду", - заявив Лисак.
На даний момент невідомо, хто із суддів буде розглядати справу Насірова.
"Спочатку розглянуть відвід судді, а вже після справу по суті", - підкреслив адвокат.
Нагадаємо, час затримання Романа Насірова закінчилося о 23:52, після чого його планували забрати з будівлі суду, де колишній глава ГФС, досі перебуває, повідомили його адвокати.
Відсторонений від посади голів ДФС Роман Насіров також вперше прокоментував стан свого здоров'я. За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану