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Насіров залишається в залі суду до розгляду справи, - адвокат

Точної інформації про час засідання поки немає
Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір залишатися в Солом'янському районному суді Києва до розгляду справи.
Насіров залишається в залі суду до розгляду справи, - адвокат Фото: LB.ua

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Роман Насіров залишається в суді. Суд, за нашою інформацією, має бути сьогодні. І ми будемо наполягати, щоб суд проходив тут (Солом'янський районний суд Києва ). Іншого варіанту у нас немає... Оскільки він знаходиться тут, значить тут будуть розглядати справу... Ми офіційно заявимо, щоб справа розглядалася в цьому суді", – заявив журналістам адвокат Насірова.

За словами захисника, точної інформації про час засідання поки немає.

"Цю інформацію повинна буде повідомити в телефонному режимі прес-секретар суду", - заявив Лисак.

На даний момент невідомо, хто із суддів буде розглядати справу Насірова.

"Спочатку розглянуть відвід судді, а вже після справу по суті", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, час затримання Романа Насірова закінчилося о 23:52, після чого його планували забрати з будівлі суду, де колишній глава ГФС, досі перебуває, повідомили його адвокати.

Відсторонений від посади голів ДФС Роман Насіров також вперше прокоментував стан свого здоров'я. За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз".

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06 03 2017 07:50
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