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НАТО: Керченський міст - це ще одне порушення суверенітету України

"Крим – це частина України", - заявили в Альянсі
У НАТО засудили відкриття ділянки мосту, що поєднує Росію з окупованим Кримом.
НАТО: Керченський міст - це ще одне порушення суверенітету України Фото: ТАСС

"НАТО засуджує побудову і часткове відкриття Керченського мосту між РФ і Кримом", - заявили в Альянсі, повідомляє Agence France Press.

"Крим – це частина України і цей міст являє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України" - сказав представник НАТО.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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16 05 2018 17:16
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